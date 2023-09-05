Медведев заявил о необходимости ведения СВО до полной победы над Украиной

Медведев: СВО должна идти до полной победы над совершавшими геноцид в Донбассе

Специальная военная операция (СВО) на Украине должна идти до полного выполнения ее целей, чтобы наказать виновных в восьмилетнем геноциде над мирными жителями республик Донбасса. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению», — написал политик.

Он также посоветовал международной комиссии ООН, ищущей проявления геноцида на Украине, в первую очередь обратить внимание на действия Киева в отношении населения Донецкой и Луганской народных республик начиная с 2014 года.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 4 сентября 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона несет в ходе спецоперации большие потери.