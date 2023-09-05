Голая уборщица рассказала о своем заработке

Работающая уборщицей топлес девушка рассказала о заработке в $128 тысяч в месяц

Пользовательница TikTok, получающая деньги за работу и съемки топлес, рассказала о высоком заработке. Об этом сообщает The Daily Dot.

Тиктокерша по имени Сэмми сперва начала работать горничной и заниматься уборкой обнаженной. Спустя некоторое время она стала мыть машины в бикини, а также убирать дворы, косить траву на тракторе и чистить бассейны без одежды. Помимо этого, девушка устроилась танцовщицей в стрип-клуб, начала работать доминатрикс и вести прямые трансляции, на которых занимается выпечкой топлес.

Сэмми призналась, что получает за свою деятельность около 128 тысяч долларов в месяц (12,3 миллиона рублей), однако реальный заработок после вычета налогов получается меньше. Тиктокерша также рассказала, что платит зарплаты трем помощникам и бухгалтеру.

Девушка заявила, что в будущем планирует рассказывать пользователям о том, как начать зарабатывать на подобной деятельности. «Вот бы меня кто-нибудь предупредил, что социальная работа — это не та профессия, которой стоит заниматься», — пошутил один из них.

Ранее сообщалось, что 32-летняя доминатрикс из Нидерландов рассказала о своей работе и объяснила любовь ее клиентов к унижению. По ее словам, мужчины, в числе которых есть состоятельные бизнесмены, платят ей тысячи евро, чтобы воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии.

