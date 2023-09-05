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09:39, 5 сентября 2023Из жизни

Женившийся восемь раз 75-летний мужчина нашел настоящую любовь

The Sun: женившийся восемь раз британец нашел новую любовь в 75 лет

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Житель Великобритании, который прославился тем, что был женат восемь раз, заявил, что наконец нашел настоящую любовь. Об этом сообщает The Sun.

75-летний Рон Шеппард из графства Сомерсет считается британцем, женившимся наибольшее количество раз. В марте он пожаловался на усталость от семейной жизни и решил переехать в дом престарелых. Позже выяснилось, что в июне мужчина снова начал пользоваться приложениями для знакомств и влюбился в 52-летнюю Элис. «Я вообще-то уже не надеялся найти кого-то в своем возрасте, но тосковал в одиночестве и решил дать приложениям еще один шанс», — заявил Шеппард.

Он также рассказал, что новая избранница немного старше его предыдущих увлечений, однако они быстро нашли общий язык. Кроме того, Элис поддерживала Шеппарда, когда некоторое время назад он лежал в больнице.

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Несмотря на влюбленность, жениться в девятый раз британец пока не собирается. Он заявил, что отлично себя чувствует в компании Элис, но говорить о браке пока рано, так как они познакомились совсем недавно.

Мужчина впервые женился в 1996 году. В том браке у Шеппарда появилось трое детей, однако через два года он развелся. С тех пор мужчина был женат еще семь раз. Самый долгий брак Шеппарда длился 13 лет, а самый короткий — всего 10 месяцев. После распада последнего брака в 2016 году мужчина остался холостяком, однако признался, что близко общался с несколькими женщинами. У Шеппарда восемь детей

Ранее сообщалось, что убежденный холостяк из США решил жениться в 93 года. Джо Потензано из штата Нью-Джерси собрался сыграть свадьбу с 83-летней вдовой Мэри Элкинд.

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    Никита Савин
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