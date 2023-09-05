Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:25, 5 сентября 2023Бывший СССР

Комитет Рады поддержал назначение Умерова главой Минобороны Украины

Комитет Верховной Рады поддержал назначение Умерова на пост министра обороны
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны поддержал назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны. Об этом сообщает украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что за назначение проголосовали все 17 членов комитета. Таким образом, завтра состоится последний этап — голосование депутатов Рады.

Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку.

Перед этим Рада приняла отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества. Железняк уточнил, что за это решение проголосовали 302 нардепа.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган оценил встречу с Путиным

    50-летняя Кейт Бекинсейл вышла в свет в прозрачном платье

    На Украине признали сложности ведения боя без поддержки авиации

    Море в Анапе приобрело необычный цвет

    В ФРГ обвинили сотрудника разведки в шпионаже в пользу России

    В США предсказали переход украинских войск к обороне

    Названы причины появления беспокойства перед сном и способы избавиться от него

    Групповое избиение молодого человека в центре Москвы попало на видео

    Врач объяснил причины долголетия жителей трех регионов России

    Комитет Рады поддержал назначение Умерова главой Минобороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости