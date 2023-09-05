Комитет Рады поддержал назначение Умерова главой Минобороны Украины

Комитет Верховной Рады поддержал назначение Умерова на пост министра обороны

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны поддержал назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны. Об этом сообщает украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что за назначение проголосовали все 17 членов комитета. Таким образом, завтра состоится последний этап — голосование депутатов Рады.

Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку.

Перед этим Рада приняла отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества. Железняк уточнил, что за это решение проголосовали 302 нардепа.