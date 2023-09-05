Главного тренера женской сборной Испании уволят за поддержку Рубиалеса

Главного тренера женской сборной Испании Вильду уволят за поддержку Рубиалеса

Главного тренера женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда после победы на чемпионате мира-2023. Об этом сообщает COPE.

По информации издания, Вильда покинет свой пост из-за того, что поддержал главу Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку команды Дженни Эрмосо во время церемонии награждения на турнире. Теперь в RFEF намерены провести структурные изменения, чтобы избавиться от сторонников функционеров.

26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Рубиалеса за инцидент на чемпионате мира среди женщин 2023 года. Отстранение рассчитано на 90 дней. Оно вступает в силу с 26 августа и продлится до начала дисциплинарного производства, открытого в отношении бывшего главы RFEF.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.