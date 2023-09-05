Боец ММА Волков заявил, что переехал в США, потому что «застоялся» в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков объяснил решение переехать в США. Его слова приводит Sport24.

«Я в Москве застоялся слишком долго. Мы тренировались там уже восемь-девять лет, в одном зале. Необходимы были перемены, работа с новыми спарринг-партнерами», — заявил Волков. Он добавил, что выбирает для жизни города, где можно получить больше опыта поединков с разными бойцами.

29 июля Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату следующего боя Волкова. Россиянин проведет поединок в тяжелом весе против австралийца Тая Туивасы. Бой состоится 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее.

Всего на счету 34-летнего Волкова 36 побед (24 из которых нокаутом) при десяти поражениях в смешанных единоборствах. В UFC россиянин выступает с 2016 года.