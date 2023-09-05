Момент взрыва около военкомата в Санкт-Петербурге попал на видео

В сети появилось видео взрыва около военкомата в Санкт-Петербурге

В сети появилось видео взрыва около военкомата в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видна каменная будка вентиляционной шахты, куда было заложено самодельное взрывное устройство. Затем видны клубы дыма.

О происшествии стало известно днем 5 сентября. Изначально жители Невского района сообщили о звуках взрыва. Затем сотрудники силовых структур начали обследовать двор у петербургского военкомата по улице Крупской, около которого располагается вентиляционная шахта.

Позже выяснилось, что сдетонировало СВУ. По предварительным данным, оно состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой. На место инцидента прибыли взрывотехники.