Интерес пользователей к Windows 11 упал

Statcounter: доля пользователей Windows 11 снизилась до 23,17 процента

Доля пользователей ОС Windows 11 в августе упала до 23,17 процента. Об этом сообщается в актуальном отчете аналитической компании Statcounter.

Специалисты фирмы отметили, что доля Windows 11 среди всех остальных ОС от Microsoft снизилась до показателей апреля-мая 2023 года. За месяц доля пользователей операционной системы откатилась на 0,49 процента. Авторы отчета отметили, что это нетипично для ОС, которая вышла почти два года назад.

В свою очередь, интерес потребителей к Windows 10 вырос на 0,8 процента. В конце лета вышедшая в 2015 году ОС имела долю 71,94 процента и занимала первое место по популярности среди всех операционных систем от Microsoft. На третьем месте оказалась Windows 7, которая получила долю 3,51 процента. Ниже расположились Windows 8,1, XP и 8.

В России Windows 10 также остается самой востребованной ОС от Microsoft — она имеет долю 77,41 процента. Ниже расположились Windows 11 — 10,18 процента, Windows 7 — 8,96 процента.

В начале осени в Microsoft заявили, что удалят текстовый редактор WordPad в следующем обновлении Windows. Таким образом, программа не появится в Windows 12, которая должна выйти в 2024 году.