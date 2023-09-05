В Ростове-на-Дону осудят иностранных наемников «Азова»

Суд в Ростове-на-Дону заочно рассмотрит дело пяти иностранных наемников «Азова»

В Ростове-на-Дону осудят пятерых иностранных наемников, воевавших в составе украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает ТАСС.

Заседания Южного окружного военного суда пройдут в закрытом режиме и в отсутствие подсудимых. По данным агентства, суд заочно рассмотрит дело шведа Матиаса Густавссона, хорвата Векослава Пребега, граждан Великобритании Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла. Их обвиняют в совершении различных преступлений.

В марте следственный комитет России (СКР) объявил в розыск трех украинских командиров за преступления на Донбассе в 2014 году, а в сентябре Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего Максима Овчаренко, признанного виновным в жестоком обращении с гражданским населением.