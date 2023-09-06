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10:52, 6 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно об ударе российских военных по складу ВСУ в Херсонской области

«Военная хроника»: ВС РФ нанесли мощный авиаудар по складу ВСУ в Бериславе

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный авиаудар по складу с боеприпасами и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Берислав в Херсонской области. Об этом со ссылкой на данные украинских мониторинговых каналов сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Мощные взрывы были зафиксированы на севере города, где расположены цеха и корпуса Бериславского машиностроительного завода.

«Предположительно, из-за отсутствия других крупных объектов украинские войска продолжают сосредотачивать там боеприпасы и военную технику. Судя по тому, что воздушная тревога не была объявлена, применяются авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее также появилась информация о взрывах в Киеве и Одесской области.

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    Алевтина Запольская
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