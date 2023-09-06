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02:19, 6 сентября 2023Бывший СССР

В Латвии решили уничтожить книги на русском языке

Корреспондент Стефанов: в Латвии решили уничтожить книги на русском языке

Фото: Tom Hermans / Unsplash

Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке. Об этом заявил спецкор медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своем Telegram-канале.

«Вместе с полным переходом на латышский язык обучения Министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школах все книги на русском языке», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что уничтожаются произведения не только русских классиков, но также и книги некоторых зарубежных авторов. По его словам, такое решение было принято из-за того, что произведения были опубликованы в переводе на русский язык.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. По словам депутата, если человек приезжает в чужую страну, он должен «позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке».

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    Марина Совина
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