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12:24, 6 сентября 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам модную замену бежевому пальто

Стилистка Татьяна Британова назвала серое пальто модной заменой бежевому

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Стилистка Татьяна Британова назвала россиянкам модную замену бежевому пальто в 2023 году. Соответствующий комментарий публикует портал «Городовой».

По словам эксперта, упомянутый предмет гардероба считается классикой, однако является непрактичным решением в дождливую погоду. Как утверждает специалистка, серый оттенок выглядит не менее сдержанно и универсально, являясь удачной альтернативой бежевому.

«Обратите внимание на серый цвет. Его смело можно комбинировать с любыми другими оттенками. Особенно красиво он выглядит в сочетании с розовым и красным — эти цвета сейчас как раз в тренде», — заявила Британова.

В августе стилистка Ирина Прядко назвала россиянкам модную замену резиновым сапогам. Так, эксперт посоветовала носить кожаные ботильоны, ботинки и сапоги на плоском ходу или платформе, поскольку данные фасоны универсальны и защищают ноги от влаги.

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    Екатерина Ештокина
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