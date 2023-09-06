Замминистра обороны Украины опроверг подачу заявления на увольнение

Замминистра обороны Украины Дейнега опроверг подачу заявления на увольнение

Заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега опроверг в соцсетях подачу заявления на увольнение с должности. Его слова передает «РБК-Украина».

Он отметил, что «как-нибудь разберется» с новым главой ведомства, после чего уже сообщит о деталях. «Думаю, что у нас обоих есть ожидания друг от друга. И нужно время, чтобы мы договорились или нет о них и общей стратегии», — заявил замминистра.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщал, что три заместителя министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку.

До этого президент республики Владимир Зеленский объявил об увольнении главы ведомства Алексея Резникова и внес в парламент кандидатуру Рустема Умерова на должность нового министра обороны. Депутаты поддержали кандидатуру Умерова.