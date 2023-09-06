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12:06, 6 сентября 2023Бывший СССР

Заместители главы Минобороны Украины подали в отставку

Депутат Рады Гончаренко: три замглавы Минобороны Украины подали в отставку
СюжетМинобороны:

Фото: Leon Neal / Getty Images

Три заместителя главы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его цитирует ТАСС.

«Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке», — сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова 3 сентября. Новым руководителем оборонного ведомства станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Вечером 5 сентября глава государства внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового министра обороны Украины вместо Резникова. Верховная Рада также приняла отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества.

Кристина Есикова
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