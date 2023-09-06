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10:44, 6 сентября 2023Мир

Военные Нигера выдвинули Франции требование

Военные Нигера потребовали у Франции график вывода своих войск из страны

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Военные, пришедшие к власти в ходе вооруженного переворота в Нигере, потребовали у Франции график вывода своих войск с территории страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, на данный момент речь идет о выводе тех вооруженных сил, что были задействованы в ходе операции «Бархан». Вывод остальных воинских частей пока не обсуждается.

Операция «Бархан» — вооруженная операция французских войск на территории Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада с целью борьбы против исламистских террористических группировок. Операция началась в 2014 году и продлилась до ноября 2022 года. Несмотря на задействование значительных вооруженных сил, «Бархан» была признана самой неэффективной военной акцией Франции в регионе.

Ранее Франция начала переговоры с Нигером о выводе своих войск. В публикации Le Monde отмечено, что уже ведутся переговоры о выводе отдельных подразделений армии Франции. Один из собеседников заявил, что такое обсуждение нормально, поскольку сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом между странами завершено.

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    Максим Габриелян
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