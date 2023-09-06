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11:23, 6 сентября 2023Ценности

Кейт Мосс снялась в пиджаке на голое тело

Фото: Chris Colls / ANINE BING

Британская актриса и супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном наряде для рекламного бренда женской одежды Anine Bing. Соответствующий материал публикует издание WWD.

49-летняя знаменитость предстала в кожаном костюме, состоящем из расстегнутого пиджака и брюк. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя оголенную грудь и живот.

Помимо этого, длинные светлые волосы Мосс, завитые в легкие небрежные локоны, были распущены. На размещенном снимке видно, что на лице манекенщицы присутствует макияж в нейтральных оттенках, а от аксессуаров она отказалась.

В ноябре 2022 года Кейт Мосс полностью оголила грудь на публике и смутила фанатов. Модель предстала в прозрачном вечернем платье с вырезом до пупка и черных лаковых туфлях на высоком каблуке. При этом на одном из фото видно, что во время ходьбы грудь знаменитости случайно полностью оголилась, однако она с невозмутимым видом продолжила идти по улице.

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    Екатерина Ештокина
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