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00:13, 6 сентября 2023Спорт

Изменивший имя в честь Путина боксер из США назвал место в России для переезда

Американский боксер Кевин Джонсон заявил, что будет жить в Самаре

Кадр: «РЕН ТВ»

Американский боксер Кевин Джонсон, сменивший имя в честь президента России Владимира Путина, назвал место в России для переезда. Его слова приводит РЕН ТВ.

Спортсмен заявил, что будет жить в Самаре. «Все хорошо, у меня до сих пор есть паспорт США. Поэтому я езжу навещать свою дочь и семью. Так что проблем нет. Я хотел стать гражданином России более 15 лет», — добавил он.

Джонсон рассказал, что сменил имя в честь Путина 9 августа. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту.

22 июля Джонсон рассказал о мечте жить в России. По его словам, он много лет приезжал в страну, объездил много городов и сел. Боксер подчеркнул, что в России более качественная еда без добавления ГМО, в отличие от США.

43-летний Джонсон провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед. Спортсмен участвовал в турнире «Бокс на Волге».

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    Анастасия Борисова
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