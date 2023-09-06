11 тысяч марафонцев сжульничали и добрались до финиша на автомобилях

Тысячи бегунов в Мехико дисквалифицированы за использование транспорта

Организаторы марафона в Мексике раскрыли массовое жульничество. Об этом сообщает Marca.

Более 11 тысяч участников XL Mexico City Marathon Telcel 2023 дисквалифицировали после того, как выяснилось, что они сжульничали. Чтобы добраться до финиша, они преодолевали значительные участки дистанции с использованием автомобилей и общественного транспорта. Правда вскрылась после проверки электронных браслетов-трэкеров, которые показали значительное увеличение скорости движения на некоторых отрезках маршрута.

Мероприятие состоялось в Мехико еще 27 августа, в нем участвовали окого 30 тысяч бегунов. После анонимных жалоб на обман со стороны марафонцев организаторы провели расследование, которое доказало справедливость обвинений. Треть участников даже не прошли все чекпойнты, установленные на 42-километровом маршруте.

Несколько спортсменов оспорили решение о дисквалификации, сообщив комиссии по расследованию нарушений, что их трэкеры некорректно записали информацию и не зарегистрировали прохождение чекпойнтов.

Нынешнее нарушение — не первое в истории марафонов Мехико. В 2017 было дисквалифицировано около шести тысяч спортсменов, а в 2018 — порядка трех тысяч. Несмотря на историю массового жульничества, Марафон Мехико носит титул World Athletics Gold Label Status — второй по значимости знак качества, который присуждается городским беговым мероприятиям Ассоциацией международных марафонов и пробегов.

Организаторы марафона в Мехико считают, что сам факт проведения расследования и последующая оперативная дисквалификация нарушителей подтверждают высокий уровень мероприятия.

Победители марафона прошли дистанцию без нарушений. Бегун из Боливии Гектор Гарибай стал первым среди мужчин, пробежав 43 километра за 2 часа 8 минут и 23 секунды. Среди женщин победительницей стала Селестин Чепчирчир из Кении.

Ранее сообщалось, что участник Лондонского марафона из британского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, пробежал дистанцию менее чем за три часа и скончался по дороге домой. Организаторы мероприятия отметили, что мужчина был опытным бегуном, участвовавшим во множестве марафонов.