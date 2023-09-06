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10:53, 6 сентября 2023Спорт

Стали известны сроки возвращения Надаля к выступлениям

Tennis Channel: испанец Рафаэль Надаль может вернуться к выступлениям в ноябре

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может вернуться к выступлениям в ноябре. Сроки его возвращения на корт стали известны Tennis Channel, о чем сообщается в соцсети X (бывший Twitter).

По информации капитана сборной Испании Давида Феррера, Надаль может принять участие в плей-офф финальной части Кубка Дэвиса. Испанцы получили wild card для участия в турнире, групповой этап которого пройдет с 12 по 17 сентября. Если команда выйдет из группы, то с 21 по 26 ноября она сыграет в плей-офф.

Последний раз Надаль выходил на корт в январе. Тогда он вылетел с Открытого чемпионата Австралии во втором круге из-за проблем с мышцами поясницы.

37-летний Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Он одержал 22 победы в турнирах серии, в том числе 14 раз становился чемпионом «Ролан Гаррос».

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    Дарья Коршунова
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