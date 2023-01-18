Испанец Надаль проиграл американцу Макдональду во втором круге и вылетел с Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вылетел с Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний спортсмен не смог выйти в третий круг турнира. Во втором круге он проиграл американцу Маккензи Макдональду. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 4:6, 5:7. Во время матча Надаль испытывал проблемы с ногами, из-за чего во втором сете он обращался за помощью к медикам.

В 2022 году Надаль выиграл Australian Open. В финальном матче он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева. Решающий поединок продлился более пяти часов и завершился со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца.

Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Он одержал 22 победы на турнирах серии, в том числе 14 раз становился чемпионом «Ролан Гаррос». В текущем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец занимает второе место.