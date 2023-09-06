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12:49, 6 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле совместные военные учения США и Армении вызвали настороженность

Песков: военные учения США и Армении вызывают настороженность в Кремле

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Анонсированные Ереваном совместные военные учения США и Армении вызвали настороженность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По учениям — безусловно, скажем так, это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», — сказал Песков.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что Ереван и Вашингтон проведут военные учения Eagle Partner 2023 с 11 по 20 сентября. На них планируется отработка задач по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии.

5 сентября стало известно, что Молдавия проведет военные учения для резервистов Национальной армии. Они запланированы на 25-29 сентября. Сообщается, что в связи с этим всем гражданам, находящимся в запасе, придут повестки на сборы.

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    Алевтина Запольская
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