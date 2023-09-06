Жена Элвиса Пресли опровергла секс с певцом в возрасте 14 лет

Жена Элвиса Пресли Присцилла опровергла секс с певцом в возрасте 14 лет

Единственная супруга американского певца и «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли Присцилла Пресли опровергла слухи о том, что вступала в половую связь с артистом в возрасте 14 лет, когда впервые познакомилась со звездой. Об этом сообщает Variety.

«Люди думают: "О, это был секс". Нет, это не так. У меня никогда не было с ним секса в таком возрасте. Он был очень добрым, очень мягким, очень любящим, но он также уважал тот факт, что мне было всего 14 лет. Мы были едины в своих мыслях, и такими были наши отношения», — поведала Пресли.

Она добавила, что певец изливал ей свою душу, делился болью от потери матери, а она была человеком, который слушал его и утешал. Присцилла Пресли подчеркнула, что считала себя мудрой в таком маленьком возрасте, в чем и заключалась ее привлекательность.

Элвис Пресли познакомился с девушкой, когда ему было 24, а ей — 14 лет в 1959 году в Германии. Спустя восемь лет, в 1967-м, пара сыграла свадьбу.

Ранее стало известно, что фильм режиссера Софии Копполы о жене певца Элвиса Пресли «Присцилла» заслужил семиминутные овации на Венецианском кинофестивале.

В 2022 году сообщалось, что звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сыграет Элвиса Пресли в фильме Софии Копполы. Коппола выступила не только режиссером, но и сценаристом, а также продюсером ленты.