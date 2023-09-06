Футболистка сборной Испании подала на Рубиалеса жалобу в прокуратуру

Футболистка сборной Испании Эрмосо подала на Рубиалеса жалобу в прокуратуру

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру на бывшего главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, прокуратура Национальной судебной палаты в ближайшее время подаст иск против Рубиалеса. За действие, нарушающее сексуальную свободу другого лица без его согласия, функционеру грозит лишение свободы на срок от одного года до четырех лет в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Испании.

26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Рубиалеса за инцидент на чемпионате мира среди женщин 2023 года. Отстранение рассчитано на 90 дней. Оно вступает в силу с 26 августа и продлится до начала дисциплинарного производства, открытого в отношении бывшего главы RFEF.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.