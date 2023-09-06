Блогер Столяров перестал быть зятем Шойгу

Блогер Алексей Столяров и дочь главы Минобороны России Ксения Шойгу расстались

Блогер Алексей Столяров и дочь главы Минобороны России Ксения Шойгу расстались, но остались друзьями. Они вместе воспитывают дочь. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Мы довольно давно не являемся парой. Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями», — рассказала Ксения Шойгу. Столяров подтвердил, что перестал быть зятем министра, добавив, что решение о разрыве было принято несколько месяцев назад и главная цель — чтобы этот шаг не отразился на дочери Милане. Для этого родители проводят с ней много времени вместе.

Пара познакомилась четыре года назад на «Гонке героев» в Алабине. Там же в 2023 году они объявили о расставании. Алексей Столяров уточнил, что планирует дальше развивать в России спортивные проекты совместно с Шойгу.

В последнее время имя спортивного блогера связывали с рядом скандалов, в частности с критикой спецоперации России на Украине в соцсетях, что сам Столяров называет сфабрикованными фейками.

Ранее блогер описал свои отношения с главой Минобороны РФ. «Он [Сергей Шойгу] самый позитивный, самый добрый. Я такого человека не встречал», — рассказал Столяров, добавив, что семья Шойгу очень поддерживает их с Ксенией союз.