Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:18, 6 сентября 2023Экономика

Названа причина массового сбоя на заводах крупнейшего в мире автопроизводителя

Toyota объяснила сбой работы заводов в Японии нехваткой места на серверах памяти

Фото: Issei Kato / Reuters

Остановка всех 14 предприятий Toyota Motors в Японии была вызвана нехваткой места на серверах, которые координировали работу производства. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Представители крупнейшего в мире автопроизводителя назвали причиной массового сбоя нехватку памяти на серверах, связанных с производством запчастей. Кроме того, была нарушена работа системы резервного копирования, объяснили там. Работу заводов удалось возобновить после того, как данные были перенесены на сервер большей емкости.

В Toyota извинились перед клиентами и заявили, что пересмотрят процедуры техобслуживания для недопущения подобных ситуаций в будущем. Там также сообщили, что остановка предприятий не была связана с действиями злоумышленников.

Об остановке предприятий стало известно 29 августа. На 14 работающих в Японии заводов приходится около трети мирового производства Toyota, а за первые шесть месяцев 2023 года они выпускали в среднем около 13,5 тысячи автомобилей в день.

В первом полугодии концерн выпустил рекордное количество автомобилей марок Toyota, Daihatsu и Hino — 5,63 миллиона машин, на 10,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    США объявили о новом пакете помощи Киеву и передаче снарядов с обедненным ураном

    Жители села в Приморье оказались вынуждены идти на работу по морю

    Россиянка заподозрила мужчину в шантаже и домогательствах дочери-подростка

    Мужчина подарил возлюбленной украденные на свидании с другой девушкой туфли

    Российского стримера задержали за хищение пяти миллионов рублей

    В Японии упали цены на подержанные авто после запрета на поставки в Россию

    МИД России выразил надежду на мудрость армянского народа

    Байден разочаровался отсутствием Си Цзиньпина на G20

    Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии

    Ведущая «Дома-2» высказалась об обнаженных фотосессиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости