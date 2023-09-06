Названа причина массового сбоя на заводах крупнейшего в мире автопроизводителя

Toyota объяснила сбой работы заводов в Японии нехваткой места на серверах памяти

Остановка всех 14 предприятий Toyota Motors в Японии была вызвана нехваткой места на серверах, которые координировали работу производства. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Представители крупнейшего в мире автопроизводителя назвали причиной массового сбоя нехватку памяти на серверах, связанных с производством запчастей. Кроме того, была нарушена работа системы резервного копирования, объяснили там. Работу заводов удалось возобновить после того, как данные были перенесены на сервер большей емкости.

В Toyota извинились перед клиентами и заявили, что пересмотрят процедуры техобслуживания для недопущения подобных ситуаций в будущем. Там также сообщили, что остановка предприятий не была связана с действиями злоумышленников.

Об остановке предприятий стало известно 29 августа. На 14 работающих в Японии заводов приходится около трети мирового производства Toyota, а за первые шесть месяцев 2023 года они выпускали в среднем около 13,5 тысячи автомобилей в день.

В первом полугодии концерн выпустил рекордное количество автомобилей марок Toyota, Daihatsu и Hino — 5,63 миллиона машин, на 10,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.