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08:20, 6 сентября 2023Россия

Володин анонсировал замену списанных машин депутатов на российские марки авто

Володин: вышедшие из строя машины депутатов будут заменять на российские авто
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Служебные автомобили депутатов, которые списаны или вышли из строя, будут заменяться машинами российских марок. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Обсудили с Управлением делами Президента вопрос обеспечения Государственной Думы служебным автотранспортом в городе Москве. Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки», — написал парламентарий.

По его словам, подобную инициативу поддержали лидеры всех политических фракций в Думе, работу по ее реализации уже начали. Подобный подход к использованию отечественных авто поможет развитию российского автопрома и сохранит бюджетные средства на территории страны, считает Володин.

Парламентарии также поддержали идею закреплять в избирательных округах за депутатами только российские автомобили. Предполагается, что широко депутаты Госдумы обсудят этот вопрос на заседании Совета нижней палаты парламента, которое состоится 18 сентября.

3 августа президент России Владимир Путин заявил, что чиновники и госслужащие должны пересесть на отечественные автомобили, в связи с чем закупки иномарок должны быть прекращены.

Володин впоследствии пояснял, что российские депутаты после полного перехода на российские авто будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус» и «Волга». Российские авто стали другими, более качественными, а критика, которая имела место в прошлые годы, несостоятельна, ведь новые «Лада» и «Москвич» находятся в том же ряду автомобилей, что имеется на рынке, считает парламентарий.

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    Анастасия Шейкина
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