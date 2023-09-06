Володин анонсировал замену списанных машин депутатов на российские марки авто

Володин: вышедшие из строя машины депутатов будут заменять на российские авто

Служебные автомобили депутатов, которые списаны или вышли из строя, будут заменяться машинами российских марок. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Обсудили с Управлением делами Президента вопрос обеспечения Государственной Думы служебным автотранспортом в городе Москве. Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки», — написал парламентарий.

По его словам, подобную инициативу поддержали лидеры всех политических фракций в Думе, работу по ее реализации уже начали. Подобный подход к использованию отечественных авто поможет развитию российского автопрома и сохранит бюджетные средства на территории страны, считает Володин.

Парламентарии также поддержали идею закреплять в избирательных округах за депутатами только российские автомобили. Предполагается, что широко депутаты Госдумы обсудят этот вопрос на заседании Совета нижней палаты парламента, которое состоится 18 сентября.

3 августа президент России Владимир Путин заявил, что чиновники и госслужащие должны пересесть на отечественные автомобили, в связи с чем закупки иномарок должны быть прекращены.

Володин впоследствии пояснял, что российские депутаты после полного перехода на российские авто будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус» и «Волга». Российские авто стали другими, более качественными, а критика, которая имела место в прошлые годы, несостоятельна, ведь новые «Лада» и «Москвич» находятся в том же ряду автомобилей, что имеется на рынке, считает парламентарий.