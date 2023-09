Женщинам раскрыли способы похудеть и удержать результат после 40 лет

Нутрициолог Лакатос: для похудения после 40 лет надо правильно выбирать углеводы

Сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос раскрыли шесть простых правил, соблюдение которых поможет похудеть и удержать полученный результат после 40 лет. Их слова приводит издание Eat This, Not That!.

Нутрициологи посоветовали женщинам для устойчивого похудения после 40 лет прежде всего правильно выбирать источники углеводов. Они призвали отказаться от идеи полностью исключить эту категорию продуктов из рациона, так как многие из них полезны для здоровья кишечника и стабилизации уровня сахара в крови. Цель — исключить лишь рафинированные углеводы, в которых не хватает клетчатки, зато много сахара. Вместо них надо регулярно употреблять в пищу овощи, полезные семена и крупы, пояснила Лакатос-Шеймс.

Еще одним способом, позволяющим избавиться от лишних килограммов в среднем возрасте, нутрициологи назвали исключение из рациона вредных перекусов из торгового автомата. Вместо чипсов, сухариков или печенья они предложили выбирать более здоровые альтернативы в виде орехов, ягод или фруктов. При этом, по мнению Лакатос, не стоит жестко ограничивать себя в любимых продуктах, даже если они не особо полезны. «Лишение возможности съесть что-то, что вы любите, ставит вас на путь быстрого отказа от плана здорового питания, поскольку слишком сложно придерживаться диеты, которая не приносит удовольствия», — объяснила нутрициолог. Хитрость заключается в том, чтобы по возможности выбирать наиболее здоровые варианты вредных продуктов и строго контролировать их количество.

Также специалистки рекомендовали отказаться от газировки. В этой категории напитков содержится слишком много сахара и искусственных подсластителей, которые негативно влияют на микробиом кишечника и приводят к набору веса. Исключить из рациона, по их мнению, стоит и обработанные продукты, торты, печенье, пончики, крекеры.

В заключение нутрициологи предложили женщинам стараться готовить еду дома, а не покупать готовые блюда в магазине. Это позволит разнообразить меню и тщательно контролировать то, что оказывается на тарелке, подытожила Лакатос-Шеймс.

