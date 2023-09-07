Выход iPhone 15 ударит по рынку компьютеров

DigiTimes: производители компьютеров не получат новые чипы из-за iPhone 15

Смартфоны серии iPhone 15 окажутся единственным гаджетами, которые до конца года получат процессоры нового поколения. Об этом сообщает издание DigiTimes.

В отчете медиа говорится, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая является крупнейшим производителем микросхем в мире, до конца года сконцентрируется на выпуске процессоров для Apple. Речь идет о трехнанометровых чипах для новых iPhone.

Исходя их этого авторы сделали вывод, что производители другой техники не получат доступ к процессорам нового поколения как минимум до конца 2023-го. В частности, выпуск iPhone 15 может ударить по рынку компьютеров.

Так, аналитики DigiTimes отметили, что Intel «стоит в очереди» за процессорами Arrow Lake, которые также основаны на трехнанометровом техпроцессе. Источники рассказали, что в компании возлагали на линейку Arrow Lake большие надежды, так как стремились навязать конкуренцию производительным и энергоэффективным процессорам Apple Silicon. Однако TSMC все же может наладить выпуск новых чипов для других компаний до конца года, если поставщику хватит производственных мощностей.

В конце лета аналитик Мин-Чи Ко заявил, что выход самого дорогого флагмана Apple в продажу может задержаться из-за проблем на производстве. По словам специалиста, iPhone 15 Pro Max появится на рынке в октябре.