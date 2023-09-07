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21:05, 7 сентября 2023Забота о себе

Женщина рассказала о причине появления у нее синего пота

Фото: @fitnesswithkeisha

Фитнес-тренер из Великобритании Кейша Сетхи рассказала, что на седьмом месяце беременности ее тело стало выделять жидкость синего цвета из-за редкого состояния — хромидроза. На историю женщины обратило внимание The Sun.

24-летняя жительница Лондона призналась, что была напугана и растеряна, когда впервые заметила синие следы на ободке унитаза. Позже, по ее словам, пятна того же цвета стали появляться на одежде, постельном белье и полотенцах. «Я думала, что схожу с ума или мой партнер что-то сделал. Я категорически отрицала, что это связано со мной», — вспоминает женщина.

Сетхи добавила, что хотела связаться с врачом, чтобы узнать причину появления странного симптома, однако получить помощь ей не удалось. «Человек, с которым я разговаривала, смеялся, потому что думал, что я шучу», — говорит она.

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Не дождавшись консультации специалиста, Сетхи разместила пост о своем состоянии в социальных сетях и вскоре получила сообщения от других женщин, которые столкнулись с той же проблемой во время беременности. Выяснилось, что причиной окрашивания пота был хромидроз, возникший из-за гормональных изменений и избытка пигмента липофусцина в потовых железах.

Вскоре, по словам женщины, этот диагноз подтвердили официально, он оказался неопасным для женщины и ее ребенка. Через неделю необычный симптом исчез так же неожиданно, как и появился.

Ранее 24-летняя жительница США Морган Бейли рассказала о необычном симптоме, который заметила незадолго до инсульта. По ее словам, ресницы на одном ее глазу стали абсолютно прямыми.

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    Екатерина Улитина
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