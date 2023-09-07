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07:57, 7 сентября 2023Наука и техника

Российский военный сравнил модернизированные БМП-2М с американскими Bradley

Военный Дандыкин: российский БМП-2М «Бережок» не уступает американскому Bradley

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок» по эффективности не уступают самым лучшим западным образцам, включая американские Bradley. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Специалист отметил, что машина БМП-2 долгие годы была основной рабочей лошадкой мотострелковых войск.

«Она еще воевала в Афганистане, прошла конфликты на Северном Кавказе. Отличительная ее черта — это наличие автоматической 30-милиммитровой пушки. Комплекс "Бережок" повышает эффективность боеприменения этой машины по крайней мере в два раза точно, а может, и больше», — сообщил Дандыкин.

По словам капитана первого ранга запаса, с модулем «Бережок» у российских военных появилась возможность использовать противотанковые ракеты в БМП-2М.

«Также машина будет достаточно эффективна для поражения пехоты. Помимо этого, "Бережок" оснащен автоматическим гранатометом и двумя установками противотанковых управляемых ракет "Корнет". Также у него теперь лазерные прицелы, защищенная связь и многое другое. Фактически машине дали вторую жизнь», — заявил он.

Эта машина уже показала свою эффективность во время специальной военной операции. По своим характеристикам она не уступает самым лучшим западным образцам, включая Bradley

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса
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Ранее российские войска получили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». Комплекс продемонстрировал свою эффективность в боевых условиях, включая высокую огневую мощь и мобильность.

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