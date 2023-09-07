Минобороны заявило об уничтожении 41 беспилотника ВСУ
Минобороны России заявило об уничтожении 41 беспилотника ВСУ за сутки
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом в четверг, 7 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 6467 беспилотников противника, добавили в ведомстве.
Днем ранее, 6 сентября, Минобороны сообщило, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 17 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).
5 сентября министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, что российская система ПВО за месяц сбила 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи БПЛА и 13 крылатых ракет.