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13:37, 7 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 41 беспилотника ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении 41 беспилотника ВСУ за сутки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом в четверг, 7 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 6467 беспилотников противника, добавили в ведомстве.

Днем ранее, 6 сентября, Минобороны сообщило, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 17 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 сентября министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, что российская система ПВО за месяц сбила 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи БПЛА и 13 крылатых ракет.

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    Евгения Куликова
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