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16:22, 7 сентября 2023Наука и техника

Критическую ошибку в Windows 11 устранили

The Verge: MSI выпустила обновление, исправляющее ошибку BSOD в Windows 11

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Компании MSI и Microsoft нашли причину критической ошибки BSOD в Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

Инженеры MSI, которая занимается производством материнских плат, рассказали об устранении ошибки в Windows 11, на которую пользователи ОС обратили внимание в конце августа. По словам специалистов, проблема была связана с ошибкой во взаимодействии материнских плат и процессоров Intel.

В MSI разработали и выпустили обновление BIOS, которое исправляет проблему. Апдейт предназначен для материнских плат серии 600 и 700, а также процессоров Intel 14-го поколения. В компании рассказали, что часть пользователей уже получили обновление, для остальных оно выйдет в конце сентября.

«Обновление BIOS будет включать апдейт uCode процессоров Intel, который предотвратит появление новых сообщений о проблемах UNSUPPORTED_PROCESSOR», — рассказали в компании. По словам журналистов издания The Verge, пользователи, которые хотят устранить проблему незамедлительно, должны установить предыдущую версию BIOS.

В начале сентября специалисты Statcounter заявили, что доля пользователей ОС Windows 11 в августе упала до 23,17 процента. Лидером рынка остается Windows 10, доля которой увеличилась до 71,94 процента.

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    Андрей Ставицкий
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