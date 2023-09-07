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17:29, 7 сентября 2023Забота о себе

Врач перечислила методы борьбы с молочницей во рту

Фото: Sheldon / Unsplash

Ради профилактики кандидоза в полости рта нужно отказаться от молочных и кисломолочных продуктов, рассказала стоматолог Светлана Фролова. Врач перечислила «Ленте.ру» и другие методы борьбы с молочницей.

Кандидоз в полости рта вызывается грибком Candida albicans, который присутствует во рту у большинства людей и обычно не приносит вреда, говорит Фролова. Однако при определенных условиях он начинает размножаться и приводит к развитию инфекции.

Молочница во рту развивается при ослабленном иммунитете, приеме антибиотиков, сахарном диабете, сухости во рту и вызывающих ее вредных привычках, при ношении зубных протезов

По словам стоматолога, симптомы молочницы в полости рта варьируются в зависимости от тяжести инфекции и особенностей организма. Как правило, это белый, рыхлый налет, похожий на пленку створожившегося молока. Он возникает на языке, внутренней стороне щек, небе и деснах. В тяжелых случаях в полости рта могут появиться кровоточащие язвы, эрозии.

Помимо этого, может наблюдаться чувствительность слизистой оболочки, ощущение сухости или жжения в полости рта, отек и покраснение десен, неприятный запах изо рта, ощущение дискомфорта или боли во время приемов пищи и при глотании

Светлана Фроловастоматолог

Для профилактики возникновения молочницы необходимо поддерживать гигиену полости рта: регулярно чистить зубы и применять зубную нить, а также ирригатор и ополаскиватели с антисептическими свойствами, рассказала собеседница «Ленты.ру».

Помимо этого, существуют мази или гели, содержащие антимикотические ингредиенты, которые помогают в борьбе с грибковой инфекцией. Но применять их можно только после консультации с врачом, настаивает Фролова.

Избегайте продуктов, раздражающих слизистую оболочку рта и провоцирующих развитие кандидоза. Это острые и кислые продукты, алкоголь и сахар. Также стоит ограничить молочные и кисломолочные продукты в рационе

Светлана Фроловастоматолог
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    Вера Владзиевская
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