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20:12, 7 сентября 2023Наука и техника

Протестирован устраняющий потребность в инъекциях инсулина у диабетиков препарат

NEJM: протестирован устраняющий потребность в инсулине при диабете препарат

Фото: Lauren Owens Lambert / Reuters

Ученые из Школы медицины и биомедицинских наук Джейкобса при Университете Буффало протестировали препарат, устраняющий или снижающий потребность в инъекциях инсулина у диабетиков первого типа. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

В исследовании, продолжавшемся с 2020 по 2022 год, приняли участие десять пациентов, у которых за предыдущие три-шесть месяцев был диагностирован диабет первого типа. Средний уровень сахара в крови за последние 90 дней (HbA1c) у них составлял 11,7 процента (при норме четыре-шесть).

Сначала пациентам давали низкую дозу тестируемого вещества семаглутида. Одновременно они принимали базальный инсулин во время еды. Затем дозировку семаглутида постепенно увеличивали, а инсулин во время приема пищи снижали, чтобы избежать гипогликемии.

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В течение трех месяцев всем испытуемым удалось отменить введение инсулина во время приема пищи. В течение шести месяцев в основном инсулине перестали нуждаться семь из десяти пациентов. Этот показатель сохранялся до конца 12-месячного периода наблюдения. Уровень HbA1c у пациентов снизился до 5,9 процента через шесть месяцев и 5,7 процента через 12 месяцев.

Ранее в сентябре сотрудники Центра интегративных медицинских наук RIKEN представили метод лечения диабета второго типа на основе особых колоний кишечных бактерий.

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    Елена Апазиди
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