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16:26, 7 сентября 2023Забота о себе

Врач назвал общественные места с самым высоким риском заражения гриппом

Врач Фауст: в общественном транспорте или туалете легко заразиться гриппом

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Преподаватель Гарвардской медицинской школы Джереми Фауст назвал места, где в сезон гриппа легче всего заразиться. Об этом сообщает издание Insider.

По мнению Фауста, самым небезопасным общественным местом в сезон гриппа является транспорт. Он посоветовал носить медицинскую маску в автобусах, метро, в самолетах, а также во время поездок в такси с попутчиком. Еще одно место с высоким риском заражения — это общественные туалеты.

Кроме того, врач отметил, что в аптеках и больницах, куда часто приходят инфицированные люди, легко заразиться гриппом. Еще он рекомендовал всегда надевать маску дома, если кто-то из членов семьи болеет.

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Специалист добавил, что меньше всего шансов заразиться гриппом на открытом воздухе. В помещениях, продолжил Фауст, этот риск выше, особенно если люди проводят вместе несколько часов и тесно общаются друг с другом.

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    Екатерина Улитина
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