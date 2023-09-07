КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса после матча с ЦСКА

КДК РФС оштрафовал защитника «Зенита» Фернандеса за забег во время матча с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал защитника «Зенита» Марио Фернандеса за забег во время матча с ЦСКА. Об этом сообщает РИА Новости.

«КДК рассматривал действия Марио Фернандеса не как действия провокационного характера. В рапорте делегата было отмечено лишь то, что Фернандес покинул пределы технической зоны», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

3 сентября ЦСКА сыграл вничью на своей арене с «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 1:1. На 82-й минуте встречи Фернандеса заменили, однако через шесть минут он пробежал в другой угол поля, чтобы поздравить защитника Дугласа Сантоса, сравнявшего счет.

Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. После этого ЦСКА вел переговоры о возвращении защитника, однако он перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.