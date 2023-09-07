Вирусолог заявил об угрозе новой эпидемии из-за опасной мутации

Вирусолог Чепурнов заявил об угрозе эпидемии птичьего гриппа из-за мутации

Ученые в последние десятилетия с опасением говорят об угрозе эпидемии птичьего гриппа, и она действительно существует. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Ранее китайские и британские ученые выявили у вируса птичьего гриппа H3N8 опасную для человека мутацию. Авторы обнаружили, что он совершил адаптивные изменения, вызывающие тяжелые инфекции у млекопитающих.

Вирусолог также напомнил, что группа скандинавских ученых проводила селекционное исследование вируса птичьего гриппа, чтобы показать возможность его мутационной трансформации в сторону способности заражать клетки человека. «Тогда они показали, что это действительно возможно. А раз это возможно в лабораторных условиях, значит, это возможно в природе. Поэтому те, кто работает с гриппами, с тех пор предупреждают об этом», — добавил Чепурнов.

Поэтому сегодня необходимо не только вовремя локализовывать случаи птичьего гриппа, которые встречаются в хозяйствах, но и отслеживать появление варианта птичьего гриппа, который может не от птицы заражать человека, а приобрести способность переходить от человека к человеку. Тогда это будет катастрофа Александр Чепурнов вирусолог

Он не исключил вероятность появления такого варианта. «Это вещи биологически случайные. Вирусы же — это в основном РНК-создание, реже ДНК-, поэтому у них частота мутаций в тысячу раз больше, чем у животных, и версии, когда появляются варианты, способные перейти на нового хозяина, достаточно часты», — пояснил ученый.

В августе была зарегистрирована первая в истории человеческая смерть от птичьего гриппа H3N8. По данным ВОЗ, не смогла оправиться после болезни женщина из Китая.

Ранее команда специалистов из детской больницы Святого Иуды (США) и ВОЗ зафиксировала быструю эволюцию вируса птичьего гриппа H5N1 по всему миру.

