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16:55, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала пожаловалась на трудности съемок в Израиле

Ведущая Бадоева пожаловалась на сильную жару и влажность на съемках в Израиле

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева раскрыла трудности съемок в израильском городе Хайфе. Пост об этом она опубликовала в Telegram.

Бадоева пожаловалась на сильную жару во время съемок в Хайфе. «Господи, я не знаю, как выжить. Еще и влажность такая», — высказалась она.

В то же время она добавила, что во время работы в Хайфе узнала много нового и познакомилась с интересными людьми. «Вообще, знаете, я сама себе завидую иногда», — призналась Бадоева подписчикам.

Ранее телеведущая рассказала, что после переезда в Италию столкнулась со смутившей ее культурой жителей страны питаться в одно и то же время. Она добавила, что быстро привыкла к этой особенности. По мнению Бадоевой, эта привычка структурирует жизнь.

Также на сложности съемок в жарком климате пожаловалась телеведущая Ляйсан Утяшева. Она рассказала, что во время работы над проектом «Выжить в Дубае» на площадке всегда дежурила «скорая».

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    Мария Большакова
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