Раскрыты последствия сокращения Россией добычи нефти

BI: сокращение добычи и подорожание нефти помешает Западу побороть инфляцию

Сокращение объемов добычи нефти Россией и Саудовской Аравией привело к ее подорожанию. Это может помешать планам Запада побороть высокую инфляцию, пишет Business Insider.

Журналисты раскрыли последствия сокращения добычи нефти и подчеркнули, что решение двух «энергетических гигантов» снизить объемы на 1,3 миллиона баррелей в сутки привело к росту стоимости фьючерсов нефти марки Brent. Показатель превысил отметку в 90 долларов и достиг максимума за последние десять месяцев.

«Подобные шаги способствуют возникновению существенного дефицита на глобальном нефтяном рынке и могут привести лишь к росту цен на нефть по всем мире», — заявил старший вице-президент аналитической компании Rystad Energy Хорхе Леон.

Эксперт добавил, что трудно спрогнозировать влияние действий России и Саудовской Аравии на экономику Запада, однако решения увеличат вероятность ужесточения налогово-бюджетной политики для сдерживания инфляции, особенно в США.

Ранее цены на нефть рекордно выросли. В ходе торгов в понедельник, 4 сентября, стоимость нефти марки Brent побила новый рекорд — впервые с 23 января 2023 года котировки превысили показатель в 89 долларов.