Отец одного из преступников отреагировал на захват заложников в ростовском СИЗО

Отец одного из преступников назвал шоком захват заложников в ростовском СИЗО

Отец Малика Гандалоева, одного из захватчиков в ростовском СИЗО, отреагировал на происшествие с заложниками в разговоре с RT. Он заявил, что находится в шоке.

По словам мужчины, в последний раз он видел сына, когда тот был в клетке во время судебного заседания, и не знает, что случилось с Маликом Гандалоевым. Во время последней встречи отец с сыном не пообщались друг с другом.

Малика Гандалоева задержали в 2023 году в Ингушетии. Тогда силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой и подготовленными самодельными взрывными устройствами. Гандалоева судили по статье об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Личность Гандалоева установили последней. До этого были раскрыты пятеро других заключенных , взявших заложников в СИЗО Ростова. Сообщалось, что трое из них — Гиреев, Цицкиев и Акиев — были осуждены за участие в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) . Еще один из участников — Сайпудинов — был обвинен за грабеж и разбой.

Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных ростовского СИЗО выбили оконную решетку в камере, проникли в дежурную часть и взяли двух заложников. Сообщалось, что обвиняемые захватили начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1.