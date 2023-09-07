Раскрыты первые подробности об iOS 18

The Information: в iOS 18 улучшат голосового помощника Siri

Компания Apple запланировала улучшение для операционной системы iOS. Об этом сообщает издание The Information.

Журналисты медиа выяснили, что инженеры корпорации добавят в новую версию iOS голосового помощника Siri с поддержкой языковых моделей. Из раскрытых данных следует, что искусственный интеллект позволит ассистенту выполнять сложные многоэтапные задачи с помощью голосовых команд пользователя. Впервые Siri появилась в смартфоне iPhone 4s в 2011 году.

В качестве примера авторы привели ситуацию, в которой пользователь сможет создать анимированную картинку из пяти фотографий и отправить ее другу — причем с помощью одной команды для Siri. В материале говорится, что подобное действие можно совершить с помощью встроенного сервиса Shortcuts («Быстрые команды»), который появился в 2019 году. Однако Siri должна справиться с задачей быстрее, чем Shortcuts. Прочие подробности об iOS 18, которая должна выйти в 2024 году, не уточняются.

Авторы издания отметили, что Google — один из конкурентов Apple — также работает над улучшением своего голосового помощника Google Assistant. В компании Тима Кука захотели опередить Google или по крайней мере создать свою альтернативу продукту конкурента.

В конце июля журналисты Bloomberg сообщили, что корпорация Apple создала собственный чат-бот. Генеративного чат-бота с искусственным интеллектом «в стиле ChatGPT» уже начали применять для создания прототипов новых продуктов.