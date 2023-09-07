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13:59, 7 сентября 2023Спорт

Кафельников поддержал сменивших спортивное гражданство теннисистов

Евгений Кафельников призвал не осуждать спортсменов, сменивших гражданство

Фото: Brian Snyder / Reuters

Российский теннисист, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников поддержал сменивших спортивное гражданство теннисистов. Его слова приводит «Газета.ру».

Кафельников призвал не осуждать игроков, решивших сменить флаг, потому что их карьера ограничена. «Спортсмен не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут в мировой спорт на тех же условиях, которые были», — добавил чемпион.

5 июня российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство на французское. Теннисистка рассказала, что приняла решение сменить флаг еще до пандемии коронавируса, так как живет во Франции более шести лет.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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    Ксения Курашкина
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