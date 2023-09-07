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10:30, 7 сентября 2023Мир

В МИД России прокомментировали слова Белоруссии о вступлении в БРИКС

МИД России: заявка Белоруссии на вступление в БРИКС находится в приоритете

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС находится в приоритете, однако подобное решение должно быть принято консенсусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Российское министерство отметило, что поддерживает стремление Минска укрепить сотрудничество с БРИКС и готово оказывать стране всяческое содействие на этом направлении.

«Однако важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения», — прокомментировали в министерстве.

Ранее в МИД России заявили, что идея Минска организовать единый саммит БРИКС, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества находится в проработке.

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    Максим Габриелян
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