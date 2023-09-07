Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» в зоне СВО

Путин присвоил командующему ЦВО Андрею Мордвичеву звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин повысил командующего группировкой «Центр» в зоне специальной военной операции Андрея Мордвичева до звания генерал-полковника. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ранее Мордвичев имел звание генерал-лейтенанта.

До назначения командующим Центральным военным округом Мордвичев руководил 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

На посту главы группировки «Центр» Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина, который неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, в частности — за оставление населенного пункта Красный Лиман.