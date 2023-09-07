В Белом доме прокомментировали визит Блинкена в Киев

Кирби: США не уведомляют Россию о планах своих чиновников по визитам в Киев

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге Кирби уточнил, что США не уведомляют Россию о планах своих чиновников по визитам в Киев.

«Мы не информируем Россию о поездках представителей руководства США в Киев для встреч с президентом [Владимиром] Зеленским и о планах посещения Украины», — отметил он.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. Уточнялось, что в центре города перекрыли движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.

В ходе переговоров Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшую военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности, продвижение формулы мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, расширение экспорта зерна и другие вопросы.

