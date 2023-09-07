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09:24, 7 сентября 2023Силовые структуры

Обвиненный в убийстве подростка велосипедист прошел полиграф

Обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском велосипедист прошел полиграф

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Велосипедист Эдуард Голиков, обвиненный в убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском, прошел полиграф. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, результаты полиграфа подтвердили версию велосипедиста. Он рассказал, что его маршрут просто совпал с маршрутом подростка в день ее смерти. Мужчина ехал за ней по лесу и вдруг увидел, что девочка стала заваливаться на правый бок.

Велосипедист решил, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, забрал у нее телефон и уехал. Однако разблокировать гаджет ему не удалось, и через время он избавился от него, закопав в лесу.

Тело подростка нашли в лесу ночью на 10 августа. Она перестала выходить на связь в 23:30 мск, когда шла домой. Волонтеры собрали с городских камер видеонаблюдения записи, на которых видно, как за погибшей долгое время следует велосипедист. 1 сентября стало известно об аресте мужчины.

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    Илона Палей
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