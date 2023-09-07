В МИД назвали последствия конфликтного потенциала между ядерными державами

Замглавы МИД России Рябков предупредил о возможности начала войны в АТР

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал возможные последствия конфликтного потенциала между ядерными державами. По его словам, он может перерасти в войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщает РИА Новости.

«Накопленный и вовремя не купированный конфликтный потенциал между ядерными державами уже привел к крайне острому кризису в Евроатлантике», — заявил дипломат.

Он добавил, что дальнейшее обострение ситуации может привести к открытой военной конфронтации в АТР.

Ранее премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун предупредил, что напряженность в отношениях между США и КНР разожжет горячие точки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, политик выразил обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове.