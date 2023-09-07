В России ответили на планы навсегда исключить страну из паралимпийского комитета
России стоит провести у себя международные паралимпийские соревнования, если страну навсегда исключат из Международного паралимпийского комитета. Так в разговоре с «Лентой.ру» олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила ответить в случае приостановки членства в организации.
Наш ответ должен быть только таким — поддерживать наших паралимпийцев, сделать масштабные международные паралимпийские соревнования, чтобы к нам приехали другие, несмотря на Паралимпиаду, на нее внимания обращать не надо. Но нас навсегда не исключат, потому что саммит вряд ли проголосует за это, почему-то мне так кажется. Там много здравых людей, которые этого не допустят
«Только поддержкой своих паралимпийцев можно ответить на эти действия. Они делают это исключительно специально. Они почему-то, видимо, считают, что если наши паралимпийцы не будут участвовать в паралимпийских играх и международных чемпионатах, то Россия не будет их поддерживать и нечем будет гордиться. Они знают, что у нас за паралимпийцев особая гордость, их по-особому показывают, в пример приводят. Есть часть национальной нашей гордости за этих ребят дополнительно. За олимпийцев само собой, а за паралимпийцев еще вдвойне, и каждый понимает почему», — сказала она.
7 сентября президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в беседе с РИА Новости сообщил, что Международный паралимпийский комитет (IPC, МПК) захотел навсегда приостановить членство России.
Собеседник агентства утверждает, что IPC готовится к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда приостановить членство России. Он утверждает, что организация планирует избежать повторения прошлогодней ситуации, при которой Москва через спортивный трибунал добилась своего восстановления в правах после приостановки членства осенью.
12 мая апелляционный трибунал МПК отменил отстранение ПКР. В России заявили, что в дальнейшем будут отстаивать права спортсменов и добиваться, чтобы их допускали к международным соревнованиям.
В прошлом году МПК не разрешил допуск российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально отечественным спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.