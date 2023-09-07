Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
1:0
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
2:1
3-й период
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Казахстан
0:0
2-й тайм
live
Финляндия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа H. 5-й тур
Египет U23
Сегодня
19:00 (Мск)
Россия
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Ирландия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа B. 5-й тур
17:57, 7 сентября 2023Спорт

В России ответили на планы навсегда исключить страну из паралимпийского комитета

Депутат Журова: России стоит провести международные паралимпийские соревнования
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

России стоит провести у себя международные паралимпийские соревнования, если страну навсегда исключат из Международного паралимпийского комитета. Так в разговоре с «Лентой.ру» олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила ответить в случае приостановки членства в организации.

Наш ответ должен быть только таким — поддерживать наших паралимпийцев, сделать масштабные международные паралимпийские соревнования, чтобы к нам приехали другие, несмотря на Паралимпиаду, на нее внимания обращать не надо. Но нас навсегда не исключат, потому что саммит вряд ли проголосует за это, почему-то мне так кажется. Там много здравых людей, которые этого не допустят

Светлана Журовадепутат Госдумы, олимпийская чемпионка

«Только поддержкой своих паралимпийцев можно ответить на эти действия. Они делают это исключительно специально. Они почему-то, видимо, считают, что если наши паралимпийцы не будут участвовать в паралимпийских играх и международных чемпионатах, то Россия не будет их поддерживать и нечем будет гордиться. Они знают, что у нас за паралимпийцев особая гордость, их по-особому показывают, в пример приводят. Есть часть национальной нашей гордости за этих ребят дополнительно. За олимпийцев само собой, а за паралимпийцев еще вдвойне, и каждый понимает почему», — сказала она.

7 сентября президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в беседе с РИА Новости сообщил, что Международный паралимпийский комитет (IPC, МПК) захотел навсегда приостановить членство России.

Собеседник агентства утверждает, что IPC готовится к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда приостановить членство России. Он утверждает, что организация планирует избежать повторения прошлогодней ситуации, при которой Москва через спортивный трибунал добилась своего восстановления в правах после приостановки членства осенью.

12 мая апелляционный трибунал МПК отменил отстранение ПКР. В России заявили, что в дальнейшем будут отстаивать права спортсменов и добиваться, чтобы их допускали к международным соревнованиям.

В прошлом году МПК не разрешил допуск российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально отечественным спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск раскрыл свое участие в конфликте на Украине. Зачем он тайно отключил Starlink над Крымом?

    Названа причина госпитализации беременной Кортни Кардашьян

    Стюардесса рассказала о главных ошибках при посадке в самолет

    Названа главная причина для покупки iPhone 15

    Перечислены главные проблемы уроков физкультуры в России

    Россияне стали часами сидеть в интернете

    Девушка раскрыла дешевый метод удаления волос на лице

    Семерых членов «Ат-Такфир валь-Хиджры» осудили по статье об экстремизме

    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку

    В США оценили ситуацию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости