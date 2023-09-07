В России ответили на планы навсегда исключить страну из паралимпийского комитета

Депутат Журова: России стоит провести международные паралимпийские соревнования

России стоит провести у себя международные паралимпийские соревнования, если страну навсегда исключат из Международного паралимпийского комитета. Так в разговоре с «Лентой.ру» олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила ответить в случае приостановки членства в организации.

Наш ответ должен быть только таким — поддерживать наших паралимпийцев, сделать масштабные международные паралимпийские соревнования, чтобы к нам приехали другие, несмотря на Паралимпиаду, на нее внимания обращать не надо. Но нас навсегда не исключат, потому что саммит вряд ли проголосует за это, почему-то мне так кажется. Там много здравых людей, которые этого не допустят Светлана Журова депутат Госдумы, олимпийская чемпионка

«Только поддержкой своих паралимпийцев можно ответить на эти действия. Они делают это исключительно специально. Они почему-то, видимо, считают, что если наши паралимпийцы не будут участвовать в паралимпийских играх и международных чемпионатах, то Россия не будет их поддерживать и нечем будет гордиться. Они знают, что у нас за паралимпийцев особая гордость, их по-особому показывают, в пример приводят. Есть часть национальной нашей гордости за этих ребят дополнительно. За олимпийцев само собой, а за паралимпийцев еще вдвойне, и каждый понимает почему», — сказала она.

7 сентября президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в беседе с РИА Новости сообщил, что Международный паралимпийский комитет (IPC, МПК) захотел навсегда приостановить членство России.

Собеседник агентства утверждает, что IPC готовится к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда приостановить членство России. Он утверждает, что организация планирует избежать повторения прошлогодней ситуации, при которой Москва через спортивный трибунал добилась своего восстановления в правах после приостановки членства осенью.

12 мая апелляционный трибунал МПК отменил отстранение ПКР. В России заявили, что в дальнейшем будут отстаивать права спортсменов и добиваться, чтобы их допускали к международным соревнованиям.

В прошлом году МПК не разрешил допуск российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально отечественным спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.