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18:10, 7 сентября 2023Силовые структуры

Российского студента приговорили к шести годам колонии за госизмену

В Москве суд приговорил студента Вердияна к 6 годам колонии за госизмену

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Московский городской суд приговорил студента Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Вердиян также должен выплатить штраф размером 200 тысяч рублей.

Молодого человека арестовали 8 ноября 2022 года. Он не успел передать информацию, составляющую гостайну иностранной разведке, так как его действия пресекли сотрудники ФСБ. При этом о каких данных идет речь, не раскрывается. Материалы дела имеют гриф «секретно».

Молодой человек родился 10 сентября 2001 года, указано на его странице во «ВКонтакте». Он является выпускником колледжа Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.

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    Варвара Митина
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