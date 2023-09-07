Военные США захотели использовать аэропорт в соседней с Россией стране

Iltalehti: США ведут переговоры по использованию финского аэропорта Рованиеми

США ведут переговоры с Финляндией по использованию аэропорта Рованиеми в военных целях. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

«Президент республики Саули Ниинистё подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США. Военно-воздушные силы (ВВС) США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми», — заявило издание.

Переговоры о предоставлении объекта американской стороне проходят в рамках разработки двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны (DCA). Аналогичные соглашения США прорабатывают с Данией и Швецией.

Ранее в Швеции призывали разместить постоянные базы НАТО после вступления королевства в альянс. С таким заявлением выступил лидер либеральной партии страны Йохан Персон. Необходимость такого шага политик объяснил возможностью укрепить безопасность шведского народа в случае серьезной внешней угрозы для страны.